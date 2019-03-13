Dha Dış - Tanker Sürücüsü Uyuyakaldı, Dehşete Düşüren Kazayı Arkadaki Araç Kaydetti

Meksika'da bir akaryakıt tankerinin sürücüsü, seyir halindeyken uyuya kaldı.

Meksika'da bir akaryakıt tankerinin sürücüsü, seyir halindeyken uyuya kaldı. Işıklarda bekleyen bir otomobile çarpan tanker yan yatarak sürüklendi. Alev alan tanker sürücüsü hayatını kaybetti; çarptığı araç sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza Meksika'nın Zacatecas eyaletinde meydana geldi. Dehşete düşüren kazayı akaryakıt dolu tankerin arkasında seyreden bir aracın kamerası kaydetti. Görüntülerde bir süre orta şeritte seyreden tankerin, sola doğru kaydığı ve sol şeritte ışıklarda bekleyen otomobile çarparak yan yattığı görülüyor. Bir süre sürüklenen tanker durduğunda ise tanktaki yakıt alev alıyor ve tanker alevler arasında kalıyor.



Yetkililer kazada, 33 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini duyurdu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Tankerin yolda seyri



Yoldan çıkarak soyda bekleyen araca çarpması ve yan yatması



Tankerin alevli şekilde yanması

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