Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Tanker Sürücüsü Uyuyakaldı, Dehşete Düşüren Kazayı Arkadaki Araç Kaydetti

Dha Dış - Tanker Sürücüsü Uyuyakaldı, Dehşete Düşüren Kazayı Arkadaki Araç Kaydetti

13 dakika önce

Meksika'da bir akaryakıt tankerinin sürücüsü, seyir halindeyken uyuya kaldı.

Dha Dış - Tanker Sürücüsü Uyuyakaldı, Dehşete Düşüren Kazayı Arkadaki Araç Kaydetti, System.String[]
Meksika'da bir akaryakıt tankerinin sürücüsü, seyir halindeyken uyuya kaldı. Işıklarda bekleyen bir otomobile çarpan tanker yan yatarak sürüklendi. Alev alan tanker sürücüsü hayatını kaybetti; çarptığı araç sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Meksika'nın Zacatecas eyaletinde meydana geldi. Dehşete düşüren kazayı akaryakıt dolu tankerin arkasında seyreden bir aracın kamerası kaydetti. Görüntülerde bir süre orta şeritte seyreden tankerin, sola doğru kaydığı ve sol şeritte ışıklarda bekleyen otomobile çarparak yan yattığı görülüyor. Bir süre sürüklenen tanker durduğunda ise tanktaki yakıt alev alıyor ve tanker alevler arasında kalıyor.

Yetkililer kazada, 33 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Tankerin yolda seyri

Yoldan çıkarak soyda bekleyen araca çarpması ve yan yatması

Tankerin alevli şekilde yanması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:36 Kaynak: DHA

Meksika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz

Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt, Bircan Bali ile Dağ Yamacında Röportaj Yapmak İstedi Bakan Pakdemirli McCain Foods İddialarına Yanıt Verdi: İstifa Ettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 12:49:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Tanker Sürücüsü Uyuyakaldı, Dehşete Düşüren Kazayı Arkadaki Araç Kaydetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]