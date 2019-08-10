DHA DIŞ - Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 54 ölü
1 saat önce
Tanzanya'da kaza sonrası yakıt taşıyan bir tanker patladı.
Tanzanya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:05 Kaynak: DHA
'da kaza sonrası yakıt taşıyan bir tanker patladı. 54 kişi hayatını kaybetti.
Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro şehrinde yakıt taşıyan bir tanker kaza sonrası patladı. Yerel medya patlama sonrası yangın çıktığını, 54 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının artabileceğini aktardı. Ayrıca, çok sayıda polis ve sağlık ekibi de bölgeye sevk edildi.
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