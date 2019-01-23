Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Tatar Şarkıcı Sahnede Hayatını Kaybetti

Dha Dış - Tatar Şarkıcı Sahnede Hayatını Kaybetti

29 dakika önce

- Rusya'da bir programda sahne alan Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

Dha Dış - Tatar Şarkıcı Sahnede Hayatını Kaybetti, System.String[]
- Rusya'da bir programda sahne alan Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

Şarkıcıyı dinlemeye gelen bir seyircinin kayda aldığı görüntülerde, Tataristan ve Dimitrovgrad'da oldukça bilinen bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilova'nın sahnede şarkı söylediği sırada aniden düştüğü görülüyor.

Şarkıcının aniden düşmesi üzerine sağlık ekipleri hemen ilk yardım müdahalesinde bulunsa da şarkıcının hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülen şarkıcının, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şarkıcının sahnede şarkı söylerken aniden düşmesi

-Şarkıcının fotoğrafı - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:19 Kaynak: DHA

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