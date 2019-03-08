Dha Dış - Tayland'da Akıl Almaz Kaza Kamerada
38 dakika önce
Tayland'da akıl almaz kaza kameradaTayland (DHA) ? Tayland'da trafikte hızla ilerleyen bir otomobil ve motosiklet sürücüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.
Tayland
'da akıl almaz kaza kamerada
Tayland (DHA
) ? Tayland'da trafikte hızla ilerleyen bir otomobil ve motosiklet sürücüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, karşı istikametten gelen bisikletliye çarptı.
Tayland'da bir kavşakta meydana gelen akıl almaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşağa hızla giren otomobil ve motosiklet sürücüsünün çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırım kenarına savrulurken, motosiklet de karşı şeritten gelen bisikletliye çarpıyor. Bu sırada otomobil sürücüsü de durarak, çarptığı motosikletli ve savrulan motosikletin çarptığı bisikletlinin durumunu kontrol etmek için aracından iniyor ve hemen ambulansı arıyor.
Yerel medya, çok seyrek araç geçen yolda meydana gelen kazayla ilgili polislerin soruşturma başlattığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:50 Kaynak: DHA
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