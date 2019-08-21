DHA DIŞ- Tayland'da art arda patlamalar: 7 yaralı
1 saat önce
Tayland'da art arda patlamalar meydana geldi.
Tayland Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:55 Kaynak: DHA
'da art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 7 kişi yaralandı.
Tayland'ın Yala eyaletinde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 7 kişinin yaralandığı duyuruldu. İç Güvenlik Operasyonları Komutanlığı Genel Müdür Yardımcısı Nattapol Nakpanich, yaptığı açıklamada, saldırıların özel bir mesaj veya önemli sonuçları olmadığını söyledi.
Ayrıca, patlamaların, geçtiğimiz haftalarda Bangkok'ta meydana gelen patlamalar ile bağlantılı olmadığı bildirildi.
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