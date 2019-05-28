Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Tayland'da dengesini yitiren kamyonet, pikapın üzerine devrildi

DHA DIŞ - Tayland'da dengesini yitiren kamyonet, pikapın üzerine devrildi

18 dakika önce

– Tayland'da bir kamyonet trafikte kontrolden çıktı ve kasasında insan taşıyan bir pikapın üzerine devrildi.

DHA DIŞ - Tayland'da dengesini yitiren kamyonet, pikapın üzerine devrildi, System.String[]
– Tayland'da bir kamyonet trafikte kontrolden çıktı ve kasasında insan taşıyan bir pikapın üzerine devrildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kasasında tüp taşıyan bir kamyonet, trafikte kontrolden çıkarak önünde seyreden 2 pikapın arasına hızla girdi. Dengesini yitiren kamyonet, kasasında insan taşıyan sol taraftaki pikapın üzerine devrildi. Kameraya yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların kazazedelerin yardımına koştuğu görüldü. Ayrıca, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Pikapın kasasında bulunanlardan birinin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken; diğerlerinin durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Trafikte ilerleyen ve tüp taşıyan kamyonetin kontrolden çıkması

-Kamyonetin önünde bulunan 2 pikapın arasına girmesi

-Kamyonetin, kasasında insan taşıyan sol şeritteki pikapın üzerine devrilmesi

-Kaza sonrası çevredekilerin kazazedelere yardım etmesi
 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:13 Kaynak: DHA
Tayland, Güncel
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