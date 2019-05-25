Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Tayland'da kimyevi madde taşıyan gemi yandı 130 kişi hastanelik oldu

DHA DIŞ - Tayland'da kimyevi madde taşıyan gemi yandı 130 kişi hastanelik oldu

26 dakika önce

Tayland'da kimyevi madde taşıyan gemi yandı 130 kişi hastanelik olduTayland (DHA) ? Tayland'da bir limanda, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı, 130 kişi hastanelik oldu.

DHA DIŞ - Tayland'da kimyevi madde taşıyan gemi yandı 130 kişi hastanelik oldu
Tayland (DHA) ? Tayland'da bir limanda, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı, 130 kişi hastanelik oldu.
Tayland'ın Chonburi eyaletinde bulunan Bang Lamung bölgesindeki Laem Chabang limanında, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı.
Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 130'dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı, fakat durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.
Yangının geminin deposundaki kargo bölümünde başladığından şüpheleniliyor.
DHA DIŞ - Tayland'da kimyevi madde taşıyan gemi yandı 130 kişi hastanelik oldu
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:50 Kaynak: DHA
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