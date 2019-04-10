Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Tayland'da Rezidansta Yangın

Dha Dış - Tayland'da Rezidansta Yangın

1 saat önce

– Tayland'da otel ve alışveriş merkezinin bulunduğu bir rezidansta çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Dha Dış - Tayland'da Rezidansta Yangın, System.String[]
Tayland'da otel ve alışveriş merkezinin bulunduğu bir rezidansta çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yangın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta otel ve alışveriş merkezi olarak hizmet veren The Central World Complex'te meydana geldi. Otelin 8'inci katında çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Yerel medya, tüm katın alevler içinde kaldığını; görgü tanıklarının da bir kişinin camdan atladığını gördüklerini söylediğini duyurdu.

Yerel medya, otelin 'evrak saklama odasında' çıkan yangında, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtilirken; yüzlerce kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin olay yerine gidişi

-Yanan otelden görüntüler

-İtfaiye ve sağlık personelinin görüntüleri
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:03 Kaynak: DHA
Tayland, Güncel
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