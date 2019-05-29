Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Tayland sarhoş polisi konuşuyor
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DHA DIŞ - Tayland sarhoş polisi konuşuyor

1 saat önce

– Tayland'da motosikleti sarhoş bir polisin, motosikletinin üzerinde durmakta güçlük çekip yere yığıldığı bir video, sosyal medya kullanıcılarından çok tepki aldı.

DHA DIŞ - Tayland sarhoş polisi konuşuyor, System.String[]
Tayland'da motosikleti sarhoş bir polisin, motosikletinin üzerinde durmakta güçlük çekip yere yığıldığı bir video, sosyal medya kullanıcılarından çok tepki aldı.

Görüntü, Tayland'ın Phuket adasında yer alan Thalang bölgesinde kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, bir polisin motosikleti üzerinde durmakta güçlük çektiği görülüyor. Yere yığılan polisin yardıma gelen 3 kişi, polisi yerden kaldırıyor. Yardıma gelen kişilerin ve polisin kısa konuşmasından sonra, polis trafikte ilerlemeye çalışıyor. Ancak kısa bir mesafeden sonra polis, kaldırımda bulunan demir çitin üzerine yığılıyor.
EMNİYET: SARHOŞ DEĞİL, SAĞLIK SORUNU VARDI

Görgü tanıklarından birinin bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması, birçok kişinin polisin sarhoş olduğuna dair yorum yapmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine açıklama yapan polis yetkilileri ise görüntülerdeki polisin iş çıkışı eve gitmekte olduğunu, sarhoş olmadığını sadece 'sağlık sorunu' olduğunu duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletiyle beraber yere yığılan polis

-Yardıma gelen 3 kişi

-3 kişinin polisi yerden kaldırması

-Kısa bir konuşmadan sonra polisin trafikte ilerlemeye çalışması

-Kısa bir mesafeden sonra polisin, kaldırım kenarındaki demir çitlerin üzerine yığılması


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:42 Kaynak: DHA
Phuket, Polis, Tayland, Güncel
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