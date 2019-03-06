Son Dakika Haberleri: Dha Dış - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Dha Dış - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dha Dış - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi  (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Türkiye, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel
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