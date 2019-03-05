Son Dakika Haberleri: Dha Dış - TBMM Başkanı Şentop:  Kıbrıs Türkü, Adanın Ortak Sahibidir

Dha Dış - TBMM Başkanı Şentop:  Kıbrıs Türkü, Adanın Ortak Sahibidir

18 dakika önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak gören Rum halkının zihniyeti değişmeden adada siyasi eşitliğe dayalı bir ortaklık kurulmasının mümkün olmayacağını" söyledi.

Dha Dış - TBMM Başkanı Şentop:  Kıbrıs Türkü, Adanın Ortak Sahibidir, System.String[]
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı  Mustafa Şentop, "Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak gören Rum halkının zihniyeti değişmeden adada siyasi eşitliğe dayalı bir ortaklık kurulmasının mümkün olmayacağını" söyledi. İlk yurtdışı ziyareti çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi ziyaret gerçekleştiren Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan TBMM Başkanı Şentop, "Kıbrıs Türkü, adanın ortak sahibidir. Bir Rum devletinde azınlık haline getirilmesi kabul edilmeyecek" dedi. "Gelinen aşamada Kıbrıs'ta çözüm için faklı modellere ve yeni fikirlere ihtiyaç var" diye devam eden Şentop, "Taraflar arasında ortak bir vizyon bulunmadığı takdirde müzakerelere tekrar başlanmasının anlamlı olmadığını düşünüyoruz" dedi.

 

'RUM TARAFI OYUN İÇİNDE'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da,  "Rum tarafı bir oyun içindedir ve bu oyunu statükonun sürmesi yönünde kullanmaktadır" diye konuştu. Kıbrıs Türk halkının azınlık haklarını hiçbir zaman kabul etmediğini ve etmeyeceğini söyleyen Akıncı şöyle devam etti;

"Şu yanlışa düşmememiz lazım. Belirttiğiniz için söylüyorum. Yeni fikir diye eskiden pişirilmiş kotarılmış fikirleri yeniden masaya getirip de bunlarla gidilmediği gibi yeniden gidilmemesini bir kez daha görmemize gerek yok. Bunlar denenmiş şeylerdir. Bu bizi, bir takım çıkmazlara ve suçlu konumuna oturtur, bu konularda çok dikkatli olmamız, attığımız her adımı dikkatli hesaplamamız lazım. Bazen kulağa hoş gelen şeyler söylenebilir ama altını eşeleyince ortaya başka şeyler çıkar. Rum tarafı bir oyun içindedir ve bu oyunu statükonun sürmesi yönünde kullanmaktadır. Ben bu tehlikeye hep işaret ettim, bundan sonra da edeceğim bu görevimdir." 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şentop'un Akıncı'yı ziyareti

Akıncı ve Şentop'un açıklamaları - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:26 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Güncel
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