Son Dakika Haberleri: Dha Dış - TBMM Başkanı Şentop, KKTC'de

Dha Dış - TBMM Başkanı Şentop, KKTC'de

58 dakika önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk resmi yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.

Dha Dış - TBMM Başkanı Şentop, KKTC'de, System.String[]
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk resmi yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yaptı. Şentop ve beraberindeki heyet, bugün sabah 10.15'te KKTC'ye geldi.

Şentop'u, Ercan Havalimanı'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve yetkililer karşıladı. 

Şentop sırasıyla Kıbrıs Türk liderlerinden Dr. Fazıl Küçük'ün kabri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarının da bulunduğu TMT anıtını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Şentop'un akşam saatlerinde ülkeden ayrılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

Şentop'un Ada'ya gelişi - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:01 Kaynak: DHA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel
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