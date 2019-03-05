Dha Dış - TBMM Başkanı Şentop, KKTC'de

Dha DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, KKTC'deSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)-TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk resmi yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.

Dha DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, KKTC'de



Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)-TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk resmi yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yaptı. Şentop ve beraberindeki heyet, bugün sabah 10.15'te KKTC'ye geldi.



Şentop'u, Ercan Havalimanı'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve yetkililer karşıladı.



Şentop sırasıyla Kıbrıs Türk liderlerinden Dr. Fazıl Küçük'ün kabri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarının da bulunduğu TMT anıtını ziyaret etti.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Şentop'un akşam saatlerinde ülkeden ayrılması bekleniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: Ölüm Kalım Meselesi Değil

6 Bin 126 Metrekarelik Yüz Ölçüme Sahip 'Hayalet' Mahallede 85 Kişi Yaşıyor

Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'u Sözleriyle Yerden Yere Vurdu