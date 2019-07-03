Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moskova'da düzenlenen '2'nci Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu' kapanışına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moskova'da düzenlenen '2'nci Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu' kapanışına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Forumun yapıldığı Crown Plaza'da gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ele alındı. Görüşmede, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin de hazır bulundu. Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki yoğun görüşme trafiğine atıfta bulunarak, görüşmede iki ülke parlamentoları olarak ilişkilerin daha ileri taşınması için çalıştıklarını belirtti.
TBMM Başkanı, önceki gün yaşanan ve 14 Rus askerinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili de Rusya Devlet Başkanı Putin'e taziyelerini sunarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Şentop ve Putin görüşmesi


- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:39 Kaynak: DHA
Vladimir Putin, Rusya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan 'nükleer sızıntı' iddiasının öne sürüldüğü denizaltıyla ilgili açıklama: Gizli bilgi Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan tasarıyı imzaladı JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:16:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]