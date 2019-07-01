Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı
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DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve iki ülke heyetlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve iki ülke heyetlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

Toplantı sonunda TBMM ve Duma arasında işbirliği Komisyonunun işleyişi hakkında protokol imzalandı.

Görüntü Dökümü

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-Protokolun imzalanması


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:20 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, Mustafa Şentop, Güncel
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