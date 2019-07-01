DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve iki ülke heyetlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:20 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve iki ülke heyetlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.
Toplantı sonunda TBMM ve Duma arasında işbirliği Komisyonunun işleyişi hakkında protokol imzalandı.
Görüntü Dökümü
----------
-Protokolun imzalanması
Mansur Yavaş'ın ilk yurt dışı gezisini yapacağı ülke belli oldu
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
Son Dakika! Benzine 27 kuruş zam geldi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek