DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı
1 saat önce
TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldıRusya (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve iki ülke heyetlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:26 Kaynak: DHA
DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı
Rusya (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve iki ülke heyetlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.
Toplantı sonunda TBMM ve Duma arasında işbirliği Komisyonunun işleyişi hakkında protokol imzalandı.
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