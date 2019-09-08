Dha dış –tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında
11 dakika önce
Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:26 Kaynak: DHA
ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye
'de, Fırat
'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.
Devriye faaliyeti, Tel Abyad'daki siviller tarafından görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Askeri araçların geçişlerinden görüntüler
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