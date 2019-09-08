Son Dakika Haberleri: Dha dış –tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında
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Dha dış –tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında

11 dakika önce

Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.

Dha dış –tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında, System.String[]
Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.
Devriye faaliyeti, Tel Abyad'daki siviller tarafından görüntülendi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Askeri araçların geçişlerinden görüntüler


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:26 Kaynak: DHA
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Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler
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