Dha dış 'tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında
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DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasındaSuriye (DHA) - Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasında
Suriye (DHA) - Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.
Devriye faaliyeti, Tel Abyad'daki siviller tarafından görüntülendi.
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