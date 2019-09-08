Son Dakika Haberleri: Dha dış 'tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında
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Dha dış 'tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında

1 saat önce

DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasındaSuriye (DHA) - Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.

DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasında

Suriye (DHA) - Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.

Devriye faaliyeti, Tel Abyad'daki siviller tarafından görüntülendi.

Türkiye, Suriye, Fırat, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
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