Son Dakika Haberleri: Dha dış 'tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında -2
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Dha dış 'tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında -2

1 saat önce

DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasında -2.

DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasında -2

Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:03 Kaynak: DHA
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