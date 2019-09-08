Dha dış 'tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında -2
1 saat önce
DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasında -2.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:03 Kaynak: DHA
DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasında -2
Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem 1 ölü, 29 yaralı Son Dakika: MSB'den müşterek kara devriyesi ile ilgili basın açıklaması