Dha dış -times meydanı'nda 2020 çoşkusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış -times meydanı'nda 2020 çoşkusu - Son Dakika

Dha dış -times meydanı'nda 2020 çoşkusu

6 saat önce

Times Meydanı'nda 2020 çoşkusuABD, (DHA) ' New York Times Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi yeni yılı kutladı.

DHA DIŞ - Times Meydanı'nda 2020 çoşkusu

ABD, (DHA) ' New York Times Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi yeni yılı kutladı. Havanın soğuk olmasına aldırmayan kalabalık, 2020'ye saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.Her yıl kutlamalarda bir tema belirleyen yetkililer, bu yılki temayı 'İklim Değişikliği' olarak belirledi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, saatler 23.59'u gösterdiğinde 60 saniyede düşecek olan kristal topun düğmesine bastı. Enerji tasarruflu binlerce LED ampulden oluşan ve tonlarca ağırlıkta olan kristal top, 21 metrelik bir direkten aşağı bırakıldı. Havai fişekler ve konfeti yağmuru eşliğinde ABD'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelen binlerce kişi, sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi. Times Meydanı kutlamalarını internet ve televizyondan dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği belirtildi.

Dha dış -times meydanı'nda 2020 çoşkusu

Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Times, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
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