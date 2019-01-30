Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Torontolu Bahçıvan, Biri Türk Sekiz Kişiyi Öldürdüğünü İtiraf Etti

Dha Dış -Torontolu Bahçıvan, Biri Türk Sekiz Kişiyi Öldürdüğünü İtiraf Etti

1 saat önce

– Torontolu bir bahçıvan olan Bruce McArthur, 2010-2017 tarihleri arasında kayıp olduğu bildirilen sekiz kişinin cinayetinden sorumlu olduğunu itiraf etti.

Dha Dış -Torontolu Bahçıvan, Biri Türk Sekiz Kişiyi Öldürdüğünü İtiraf Etti, System.String[]
– Torontolu bir bahçıvan olan Bruce McArthur, 2010-2017 tarihleri arasında kayıp olduğu bildirilen sekiz kişinin cinayetinden sorumlu olduğunu itiraf etti.

İki kişinin cinayetiyle ilişkilendirilen ve geçen Ocak ayında tutuklanan 67 yaşındaki McArthur, daha sonra polis tarafından altı kişinin cinayetiyle daha suçlanınca, biri Türk, sekiz kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Kurbanların kalıntılarını bahçıvanlık yaptığı Toronto'nun Leaside bölgesinde bir evin saksılarına gömen McArthur'un, kurbanların bir kısmını da yakında bulunan bir vadiye gömdüğü belirtildi.

Kraliyet savcısı Michael Cantlon, tüm kurbanların Toronto'da bulunan 'Gay Kasabası' (Gay Village) ile bağlantılı olduklarını, McArthur tarafından işlenen tüm suçların 'cinsel doğasının' bulunduğunu ve McArthur'un kurbanlarına ait mücevher ya da defter gibi eşyaları hatıra olarak sakladığını belirtti.

McArthur'un, kurbanlarının akrabalarının ve arkadaşlarının da katılacağı duruşması 4 Şubat'ta başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:28 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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