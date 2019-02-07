Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Trafik Cezasına Kızdı, Motosikletini Parçaladı

Dha Dış – Trafik Cezasına Kızdı, Motosikletini Parçaladı

5 dakika önce

– Endonezya'da, trafikte kask giymeden motor süren bir çift, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle trafik cezası alınca, motosikletin sahibi olan adam öfkelendi ve motorunu parçaladı.

Dha Dış – Trafik Cezasına Kızdı, Motosikletini Parçaladı, System.String[]
– Endonezya'da, trafikte kask giymeden motor süren bir çift, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle trafik cezası alınca, motosikletin sahibi olan adam öfkelendi ve motorunu parçaladı.  Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı.

Olay Endonezya'nın Banten eyaletinde yer alan Güney Tangerang şehrinde meydana geldi. Amatör kamera tarafından kayda alınan görüntüde, kask giymediği için ceza alan adamın büyük bir öfkeyle motorunu parçaladığı görülüyor ve adamın motorunu parçaladığı sırada, kız arkadaşının da arkadan ağlama sesleri duyuluyor. Bu sırada polis ise tüm sakinliğiyle ceza yazmaya devam ediyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra yerel medyada yer alan haberlerde ise çiftin sadece kask giymedikleri için değil, aynı zamanda ehliyet ve ruhsat gibi evrakları da yanlarında bulundurmadıkları için ceza aldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Adamın motorunu parçalama görüntüleri

-Polisin ceza yazmaya devam etmesi

-Kadının duyulan ağlaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:49 Kaynak: DHA

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