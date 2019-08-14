Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı

9 dakika önce

Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptıABD, (DHA)- ABD'de hemzemin geçitte kalan otomobil taşıyan bir TIR'a, yük treni çarptı.

Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı
ABD, (DHA)- ABD'de hemzemin geçitte kalan otomobil taşıyan bir TIR'a, yük treni çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Texas'ın El Paso kentindeki demiryolunda meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, otomobil taşıyan bir TIR'ın, hemzemin geçitte durduğu; gelen yük treninin ise TIR'a çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın arkasında bulunan bir otomobilin havada uçtuğu ve takla atarak rayların kenarında yan durduğu görüldü.
Kazada can kaybı yaşanmadı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş'tan yeni parti yorumu: İleri demokrasinin adresi olmayacaklar
Bodrum Belediye Başkanı'ndan "Denize 400 liraya giriliyor" haberlerine yanıt Aksaray'daki trafik kazası faciaya neden oldu: Aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Dağda yaralanan arkadaşına yapraklardan 'yorgan' yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 09:57:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]