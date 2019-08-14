DHA DIŞ- Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı

Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptıABD, (DHA)- ABD'de hemzemin geçitte kalan otomobil taşıyan bir TIR'a, yük treni çarptı.

Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı

ABD, (DHA)- ABD'de hemzemin geçitte kalan otomobil taşıyan bir TIR'a, yük treni çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Texas'ın El Paso kentindeki demiryolunda meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, otomobil taşıyan bir TIR'ın, hemzemin geçitte durduğu; gelen yük treninin ise TIR'a çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın arkasında bulunan bir otomobilin havada uçtuğu ve takla atarak rayların kenarında yan durduğu görüldü.

Kazada can kaybı yaşanmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Demirtaş'tan yeni parti yorumu: İleri demokrasinin adresi olmayacaklar

Bodrum Belediye Başkanı'ndan "Denize 400 liraya giriliyor" haberlerine yanıt

Aksaray'daki trafik kazası faciaya neden oldu: Aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Dağda yaralanan arkadaşına yapraklardan 'yorgan' yaptı