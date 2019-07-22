DHA DIŞ - Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum
45 dakika önce
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, 17 yıl süren Afganistan savaşını 'bir haftada' sonuçlandıracak ateş gücüne sahip olduklarını belirtti ve 'Savaşı bir haftada bitirebilirdim. Ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:31 Kaynak: DHA
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum
ABD, (DHA
)- ABD Başkanı Donald Trump
, 17 yıl süren Afganistan
savaşını 'bir haftada' sonuçlandıracak ateş gücüne sahip olduklarını belirtti ve 'Savaşı bir haftada bitirebilirdim. Ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan
Başbakanı Imran Khan'ı Oval Ofis'te ağırladı. Afganistan'daki savaşa dair açıklamalarda bulunan Trump, savaşı bir haftada bitirebileceğini, ancak Pakistan ve diğer ülkelerin yardımı ile barışçıl bir yol aradığını söyledi.
Trump, 'Savaşı bir haftada bitirebilirdim. Ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan dünyanın yüzeyinden tamamen silinebilirdi. Ama ben o yola başvurmak istemiyorum' dedi.
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz Ali Bayramoğlu, Babacan'ın partisinin kurucularını açıkladı Doktorlar bile şaştı kaldı! 60 yıl beyninin yarısı olmadan yaşadı