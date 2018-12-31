Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump: Askerlerimizi Yavaş Yavaş Suriye'den Çekiyoruz

Dha Dış - Trump: Askerlerimizi Yavaş Yavaş Suriye'den Çekiyoruz

57 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz" dedi.

Dha Dış - Trump: Askerlerimizi Yavaş Yavaş Suriye'den Çekiyoruz, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz" dedi.

Trump'ın mesajı şöyle: "Başkan olduğumda, DEAŞ bir karışıklığa neden oluyordu. Suriye'de yaptıklarımı başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz, bir kısmı da DEAŞ kalıntıları ile savaşıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:20 Kaynak: DHA

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