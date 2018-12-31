Dha Dış - Trump: Askerlerimizi Yavaş Yavaş Suriye'den Çekiyoruz
57 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz" dedi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz" dedi.
Trump'ın mesajı şöyle: "Başkan olduğumda, DEAŞ bir karışıklığa neden oluyordu. Suriye
'de yaptıklarımı başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz, bir kısmı da DEAŞ kalıntıları ile savaşıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:20 Kaynak: DHA
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