Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump Bir Şeyleri İmzalamak İçin İyi Bir Zaman Olmadığını Düşündük

Dha Dış - Trump Bir Şeyleri İmzalamak İçin İyi Bir Zaman Olmadığını Düşündük

54 dakika önce

Dha DIŞ - Trump Bir şeyleri imzalamak için iyi bir zaman olmadığını düşündükVietnam (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmesine dair yaptığı açıklamada İstediklerimizi yapmadıkları için anlaşma sağlanmadı.

Dha DIŞ - Trump Bir şeyleri imzalamak için iyi bir zaman olmadığını düşündük

Vietnam (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmesine dair yaptığı açıklamada İstediklerimizi yapmadıkları için anlaşma sağlanmadı. Yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediler ve bunu yapamazdık. Bir şeyleri imzalamak için iyi bir zaman olmadığını düşündük. Kim, bana nükleer silah kullanmayacakları sözünü verdi dedi.

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:05 Kaynak: DHA

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