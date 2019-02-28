Dha Dış - Trump Bir Şeyleri İmzalamak İçin İyi Bir Zaman Olmadığını Düşündük
54 dakika önce
Dha DIŞ - Trump Bir şeyleri imzalamak için iyi bir zaman olmadığını düşündükVietnam (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmesine dair yaptığı açıklamada İstediklerimizi yapmadıkları için anlaşma sağlanmadı.
Dha DIŞ - Trump
Bir şeyleri imzalamak için iyi bir zaman olmadığını düşündük Vietnam
(DHA
) - ABD
Başkanı Donald Trump
ve Kuzey Kore
lideri Kim Jong-Un ile görüşmesine dair yaptığı açıklamada İstediklerimizi yapmadıkları için anlaşma sağlanmadı. Yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediler ve bunu yapamazdık. Bir şeyleri imzalamak için iyi bir zaman olmadığını düşündük. Kim, bana nükleer silah kullanmayacakları sözünü verdi dedi.
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:05 Kaynak: DHA
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