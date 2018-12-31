Son Dakika Haberleri: Dha Dış - "Trump Brexit Sonrası Birleşik Krallık'ı Ziyaret Edebilir"

Dha Dış - "Trump Brexit Sonrası Birleşik Krallık'ı Ziyaret Edebilir"

1 saat önce

ABD'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Woody Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin kutlanacağı anma törenlerinin Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'i ziyaret etmesi için iyi bir zaman olacağını söyledi.

Dha Dış -
ABD'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Woody Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin kutlanacağı anma törenlerinin Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'i ziyaret etmesi için iyi bir zaman olacağını söyledi.

Johnson, Birleşik Krallık meclis üyelerinin Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılının Haziran ayından bu yana bir sonuç alamamasını bir 'hayalkırıklığı' olarak değerlendirdi ve ABD Başkanı Trump'ın ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılışından sonra ziyaret eden ilk devlet yöneticisi olma taraftarı olacağını söyledi.

Birleşik Krallık'ın bağımsız politikalarının devam etmesi için, İki ülke arasında hızlı ve büyük bir ticaret anlaşması yapılması gereğinin altını çizen Johnson, güncel anlaşmanın buna izin vermediğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:39 Kaynak: DHA

Donald Trump, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Güncel
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