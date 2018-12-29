Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump: Çin Devlet Başkanı Xi ile Görüştüm, Anlaşma Çok İyi İlerliyor

Dha Dış - Trump: Çin Devlet Başkanı Xi ile Görüştüm, Anlaşma Çok İyi İlerliyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trmup, sosyal medya hesabından Çin devlet başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "Büyük ilerleme sağlandı" dedi.

Dha Dış - Trump: Çin Devlet Başkanı Xi ile Görüştüm, Anlaşma Çok İyi İlerliyor, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trmup, sosyal medya hesabından Çin devlet başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "Büyük ilerleme sağlandı" dedi.

Trump görüşme sonrası şu mesajı paylaştı: "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile uzun ve iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Anlaşma çok iyi ilerliyor. Gerçekleşirse çok kapsamlı olacak... ... tüm konuları, alanları ve ihtilaf noktalarını kapsayan. Büyük ilerleme sağlandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:40 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Şi Cinping, Güncel
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