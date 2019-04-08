Dha Dış – Trump, Devrim Muhafızları'nı 'Terörist' İlan Etti
23 dakika önce
– Donald Trump, İran'ın silahlı kuvvetleri olan Devrim Muhafızları'nı 'terörist' ilan etti.
– Donald Trump, İran'ın silahlı kuvvetleri olan Devrim Muhafızları'nı 'terörist' ilan etti.
ABD medyası, Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ulusal silahlı kuvvetleri olan Devrim Muhafızlarını 'terörist organizasyonu' ilan ettiğini duyurdu. Trump'ın yaptığı konuşmada, "Terörizme destek vermenin sonuçları olacağına dair, Tehran'a açık bir mesajdır. İran terörizmi desteklediği sürece, onlara karşı mali baskıyı arttırmaya devam edeceğiz" dediği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:30 Kaynak: DHA
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