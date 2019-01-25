Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump: Federal Hükumetin Açılması İçin Anlaşmaya Vardık (2) - Görüntülü

Dha Dış - Trump: Federal Hükumetin Açılması İçin Anlaşmaya Vardık (2) - Görüntülü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

Dha Dış - Trump: Federal Hükumetin Açılması İçin Anlaşmaya Vardık (2) - Görüntülü, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

"Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım" diyen Trump, kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almaları sağlayacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Trump'ın açıklaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:59 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Akıl Hocası Roger Stone Gözaltına Alındı ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü

İzmir'de Korkutan Deprem İtalya'da Uçak ve Helikopter Havada Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 00:36:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump: Federal Hükumetin Açılması İçin Anlaşmaya Vardık (2) - Görüntülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]