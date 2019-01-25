Dha Dış - Trump: Federal Hükumetin Açılması İçin Anlaşmaya Vardık (2) - Görüntülü
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ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.
"Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım" diyen Trump, kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almaları sağlayacağını söyledi.
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Trump'ın açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:59 Kaynak: DHA
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