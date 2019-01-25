Dha Dış - Trump Federal Hükumetin Açılması İçin Anlaşmaya Vardık
1 saat önce
Dha DIŞ - Trump Federal hükumetin açılması için anlaşmaya vardıkABD (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.
Dha DIŞ - Trump
Federal hükumetin açılması için anlaşmaya vardık ABD
(DHA
) - ABD Başkanı Donald Trump
, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.
'Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım' diyen Trump, kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almaları sağlayacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:27 Kaynak: DHA
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