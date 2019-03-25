Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Trump, 'Golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı

Dha Dış – Trump, 'Golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı

7 dakika önce

– ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı.

Dha Dış – Trump, 'Golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı, System.String[]
– ABD Başkanı Donald  Trump, "Golan Tepeleri üzerinde  İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden, Golan Tepeleri hakkında, "İsrail'in egemenliğini tanıma zamanı geldi" diyen Donald Trump, bugün İsrail Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ortak basın toplantısı da düzenledi.

Beraber yaptıkları basın toplantısında, Trump: "Bugün yapılan saldırı gibi bir saldırı daha görmek istemiyoruz. İsrail ile ilişkilerimiz kuvvetli." dedi. Trump'ın imzası sonrası Başbakan Netanyahu: "Bu bir tarihi adalet. Diplomatik bir zaferdir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trump'ın kararnameyi imzalaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:32 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Golan Tepeleri, Donald Trump, Güncel
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