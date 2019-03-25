Dha Dış ? Trump, 'golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı
1 saat önce
Dha DIŞ ? Trump, 'Golan Tepeleri'ne dair kararnameyi imzaladıABD (DHA) ? ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı.
Dha DIŞ ? Trump
, 'Golan Tepeleri
'ne dair kararnameyi imzaladı ABD
(DHA
) ? ABD Başkanı Donald Trump
, Golan Tepeleri üzerinde İsrail
'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray
'da bir araya gelen Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
Geçtiğimiz günlerde Twitter
üzerinden, Golan Tepeleri hakkında, 'İsrail'in egemenliğini tanıma zamanı geldi' diyen Donald Trump, bugün İsrail Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.
Beraber yaptıkları basın toplantısında, Trump 'Bugün yapılan saldırı gibi bir saldırı daha görmek istemiyoruz. İsrail ile ilişkilerimiz kuvvetli.' dedi. Trump'ın imzası sonrası Başbakan Netanyahu 'Bu bir tarihi adalet. Diplomatik bir zaferdir' dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:39 Kaynak: DHA
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