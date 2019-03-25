Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Trump, 'golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı

Dha Dış ? Trump, 'golan Tepeleri'ne Dair Kararnameyi İmzaladı

1 saat önce

Dha DIŞ ? Trump, 'Golan Tepeleri'ne dair kararnameyi imzaladıABD (DHA) ? ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı.

Dha DIŞ ? Trump, 'Golan Tepeleri'ne dair kararnameyi imzaladı

ABD (DHA) ? ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden o skandal kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden, Golan Tepeleri hakkında, 'İsrail'in egemenliğini tanıma zamanı geldi' diyen Donald Trump, bugün İsrail Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.

Beraber yaptıkları basın toplantısında, Trump 'Bugün yapılan saldırı gibi bir saldırı daha görmek istemiyoruz. İsrail ile ilişkilerimiz kuvvetli.' dedi. Trump'ın imzası sonrası Başbakan Netanyahu 'Bu bir tarihi adalet. Diplomatik bir zaferdir' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:39 Kaynak: DHA

İsrail, DHA, Golan Tepeleri, Donald Trump, Güncel
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