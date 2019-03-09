Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump Hortumun Vurduğu Alabama'yı Ziyaret Etti

Dha Dış - Trump Hortumun Vurduğu Alabama'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletini ziyaret etti.

Dha Dış - Trump Hortumun Vurduğu Alabama'yı Ziyaret Etti, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletini ziyaret etti. Trump burada kasırgada hayatını kaybeden 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret ederek, yakınlarını kaybedenlere taziyede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ziyaretteni görüntü

Mezarlık ziyareti

Trump'ın ölenlerin yakınlarına sarılması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:48 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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