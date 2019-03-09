Dha Dış - Trump Hortumun Vurduğu Alabama'yı Ziyaret Etti
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletini ziyaret etti.
ABD
Başkanı Donald Trump
ve eşi Melania Trump
, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletini ziyaret etti. Trump burada kasırgada hayatını kaybeden 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret ederek, yakınlarını kaybedenlere taziyede bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ziyaretteni görüntü
Mezarlık ziyareti
Trump'ın ölenlerin yakınlarına sarılması
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:48 Kaynak: DHA
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