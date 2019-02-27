Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump ile Kim Jong-Un, 8 Ay Sonra Vietnam'da Buluştu

Dha Dış - Trump ile Kim Jong-Un, 8 Ay Sonra Vietnam'da Buluştu

35 dakika önce

– ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bugün Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

Dha Dış - Trump ile Kim Jong-Un, 8 Ay Sonra Vietnam'da Buluştu, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bugün Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, dün Vietnam'ın Dong Dang tren istasyonuna ulaşmış ve Vietnamlı yetkililer tarafından kırmızı halı ve şeref kıtası ile karşılanmasının ardından bir araca binerek Trump'la görüşeceği zirve için başken Hanoi'ye doğru yola çıkmıştı.

Trump'ın da Hanoi'ye ulaşmasının ardından iki lider, bugün, akşam yemeği öncesi kısa bir ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından akşam yemeğine katılmadan önce el sıkışarak ve gülümseyerek basına poz veren iki lider daha sonra yemeğe geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılacağı zirvede, Trump ve Kim, Perşembe günü bir dizi resmi görüşmede bulunacak.

Trump ve Kim'in, Kuzey Kore'nin ABD'ye tehdit oluşturan nükleer silahlardan temizlenmesini yolunda somut adımların atılamadığı Singapur'daki tarihi görüşmesinden 8 ay sonra gerçekleşen başkent Hanoi'deki zirvenin konusunun 'nükleer silahsızlanma' olması da beklentiler arasında.

Görüntü Dökümü

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Trump ve Kim'in görüşmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:01 Kaynak: DHA

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