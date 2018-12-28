Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump, Irak'taki ABD Özel Kuvvetlerini 'Kazara' İfşa Etti

Dha Dış - Trump, Irak'taki ABD Özel Kuvvetlerini 'Kazara' İfşa Etti

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz Irak ziyareti sonrasında paylaştığı Amerikan donanması özel kuvvetler ile birlikte çekilen videoyu Twitter hesabından paylaşmıştı.

Dha Dış - Trump, Irak'taki ABD Özel Kuvvetlerini 'Kazara' İfşa Etti, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz Irak ziyareti sonrasında paylaştığı Amerikan donanması özel kuvvetler ile birlikte çekilen videoyu Twitter hesabından paylaşmıştı. Normalde kimlikleri ve yerleri gizli tutulan özel kuvvetlerin yüzlerinin açık bir biçimde paylaşılması, Savunma Bakanlığı yetkililerinin tepkisini çekti.

Birliklerin nerede konuşlandırıldığı ve kimlikleri ABD askeri kurallarına göre "gizli" tutulması gereken bir bilgi iken, resmi olarak ordunun komutanı Trump'ın bu bilgiyi ifşa etmesi tartışmalara konu oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trump'un tartışmalara neden olan görüntüleri - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:29 Kaynak: DHA

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