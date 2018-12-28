Dha Dış - Trump, Irak'taki ABD Özel Kuvvetlerini 'Kazara' İfşa Etti
5 dakika önce
Dha DIŞ - Trump, Irak'taki ABD özel kuvvetlerini 'kazara' ifşa ettiÖzge Düzgün, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz Irak ziyareti sonrasında paylaştığı Amerikan donanması özel kuvvetler ile birlikte çekilen videoyu Twitter hesabından paylaşmıştı.
Dha DIŞ - Trump, Irak'taki ABD özel kuvvetlerini 'kazara' ifşa etti
Özge Düzgün, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz Irak ziyareti sonrasında paylaştığı Amerikan donanması özel kuvvetler ile birlikte çekilen videoyu Twitter hesabından paylaşmıştı. Normalde kimlikleri ve yerleri gizli tutulan özel kuvvetlerin yüzlerinin açık bir biçimde paylaşılması, Savunma Bakanlığı yetkililerinin tepkisini çekti.
Birliklerin nerede konuşlandırıldığı ve kimlikleri ABD askeri kurallarına göre 'gizli' tutulması gereken bir bilgi iken, resmi olarak ordunun komutanı Trump'ın bu bilgiyi ifşa etmesi tartışmalara konu oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:39 Kaynak: DHA
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