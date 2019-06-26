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DHA DIŞ- Trump: İran-ABD savaşı uzun sürmez

59 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlarının, Tahran'ın Orta Doğu'yu ele geçirmesini engellediğini belirtti ve iki ülke arasındaki olası bir savaşın 'uzun sürmeyeceğini' söyledi.

DHA DIŞ- Trump: İran-ABD savaşı uzun sürmez, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlarının, Tahran'ın Orta Doğu'yu ele geçirmesini engellediğini belirtti ve iki ülke arasındaki olası bir savaşın 'uzun sürmeyeceğini' söyledi.
İran'da akılcı bir liderlik olmaması sebebiyle ABD'nin ülkeye yaptırımlar uygulamak zorunda kaldığını belirten Trump, ABD'ye ait bir insansız hava aracının düşürülmesine misilleme olacak saldırıyı iptal ettiğini hatırlattı.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
Tahran, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Güncel
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