Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump: İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımanın Zamanı Geldi

Dha Dış - Trump: İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımanın Zamanı Geldi

40 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne dair sosyal medya hesabından "İsrail'in egemenliği tanıma zamanı geldi" açıklaması yaptı.

Dha Dış - Trump: İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımanın Zamanı Geldi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne dair sosyal medya hesabından "İsrail'in egemenliği tanıma zamanı geldi" açıklaması yaptı.

Trump, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"52 yılın ardından ABD için, İsrail ve bölgesel istikrar adına stratejik ve güvenlik açısından kritik bir öneme sahip Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:27 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Golan Tepeleri, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir Mike Trout, 12 Yıllık Sözleşme Karşılığı 432 Milyon Dolar Kazanacak Dev Organizasyona Ronaldo Ayarı ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 22:07:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump: İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımanın Zamanı Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]