Dha Dış - Trump: İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımanın Zamanı Geldi
40 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne dair sosyal medya hesabından "İsrail'in egemenliği tanıma zamanı geldi" açıklaması yaptı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, İsrail
'in işgalindeki Golan Tepeleri
'ne dair sosyal medya hesabından "İsrail'in egemenliği tanıma zamanı geldi" açıklaması yaptı.
Trump, Twitter
hesabından şu açıklamayı yaptı:
"52 yılın ardından ABD için, İsrail ve bölgesel istikrar adına stratejik ve güvenlik açısından kritik bir öneme sahip Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:27 Kaynak: DHA
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