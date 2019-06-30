DHA DIŞ- Trump, Kim Jong-un ile görüştü
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Trump, Kim Jong-un ile görüştüKuzey Kore, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
DIŞ- Trump, Kim Jong-un ile görüştü Kuzey Kore
, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump
, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü. Trump, Kuzey Kore toprağına ayak basan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.
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