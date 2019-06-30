Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Trump, Kim Jong-un ile görüştü
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DHA DIŞ- Trump, Kim Jong-un ile görüştü

1 saat önce

Trump, Kim Jong-un ile görüştüKuzey Kore, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü.

DHA DIŞ- Trump, Kim Jong-un ile görüştü
Kuzey Kore, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü. Trump, Kuzey Kore toprağına ayak basan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.
DHA DIŞ- Trump, Kim Jong-un ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Donald Trump, Güncel
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