Dha Dış - Trump: Suriye'de Deaş'ı Yendik
22 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından DEAŞ ile ilgili açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından DEAŞ ile ilgili açıklamada bulundu. Trump twitter hesabından "Suriye'de DEAŞ'ı yendik. Oradaki tek bulunma sebebim buydu" mesajını paylaştı
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:40 Kaynak: DHA
Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu
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