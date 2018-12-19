Dha Dış - Trump: Suriye'de Deaş'ı Yendik

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından DEAŞ ile ilgili açıklamada bulundu. Trump twitter hesabından "Suriye'de DEAŞ'ı yendik. Oradaki tek bulunma sebebim buydu" mesajını paylaştı

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Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu

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