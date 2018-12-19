Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump: Suriye'de Deaş'ı Yendik

Dha Dış - Trump: Suriye'de Deaş'ı Yendik

22 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından DEAŞ ile ilgili açıklamada bulundu.

Dha Dış - Trump: Suriye'de Deaş'ı Yendik, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından DEAŞ ile ilgili açıklamada bulundu. Trump twitter hesabından "Suriye'de DEAŞ'ı yendik. Oradaki tek bulunma sebebim buydu" mesajını paylaştı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:40 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Donald Trump, Güncel
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