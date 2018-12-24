Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump: Suriye'de Deaş'tan Kalan Ne Varsa Yok Edileceği Bilgisini Verdi

Dha Dış - Trump: Suriye'de Deaş'tan Kalan Ne Varsa Yok Edileceği Bilgisini Verdi

31 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medşa hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine DEAŞ'ın Suriye'de yok edileceği bilgisini verdiğini söyledi.

Dha Dış - Trump: Suriye'de Deaş'tan Kalan Ne Varsa Yok Edileceği Bilgisini Verdi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medşa hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine DEAŞ'ın Suriye'de yok edileceği bilgisini verdiğini söyledi.

Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'tan kalan ne varsa yok edileceği bilgisini bana verdi. O bunu yapabilecek birisi, ve de Türkiye bizim 'kapı kamşumuz'. Askerlerimiz eve dönüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:36 Kaynak: DHA

Suriye, Donald Trump, Güncel
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