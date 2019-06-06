DHA DIŞ - Trump'tan Çin'e yönelik 'gümrük vergilerini artırabiliriz' açıklaması
1 saat önce
– ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere ihtiyaç duyuması halinde 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:03 Kaynak: DHA
– ABD
Başkanı Donald Trump
, Çin
'den ithal edilen ürünlere ihtiyaç duyuması halinde 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin halen devam ettiğini hatırlatan Trump, iki ülkenin bir anlaşma üzerinde uzlaşamaması durumunda kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ve ek gümrük vergilerinin 300 milyar dolar daha artırılabileceğini söyledi.
30 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iş adamının idam cezası mahkeme tarafından uygulandı!
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'tan kendisini elleyip öpmeye çalışan adama öfkeli yanıt
Trüf mantarı için hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi
90 gün hapis cezası aldı, mahkeme binasından koşarak firar etti