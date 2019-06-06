Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Trump'tan Çin'e yönelik 'gümrük vergilerini artırabiliriz' açıklaması
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DHA DIŞ - Trump'tan Çin'e yönelik 'gümrük vergilerini artırabiliriz' açıklaması

1 saat önce

– ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere ihtiyaç duyuması halinde 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.

DHA DIŞ - Trump'tan Çin'e yönelik 'gümrük vergilerini artırabiliriz' açıklaması, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere ihtiyaç duyuması halinde 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin halen devam ettiğini hatırlatan Trump, iki ülkenin bir anlaşma üzerinde uzlaşamaması durumunda kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ve ek gümrük vergilerinin 300 milyar dolar daha artırılabileceğini söyledi.


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:03 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel
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