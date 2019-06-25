DHA DIŞ- Trump'tan taciz iddiasına yanıt: Tipim değil
3 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump tarafından taciz edildiğini iddia eden E. Jean Carroll'a Trump'tan 'tipim değil' yanıtı geldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:58 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump
tarafından taciz edildiğini iddia eden E. Jean Carroll'a Trump'tan 'tipim değil' yanıtı geldi.
Geçtiğimiz Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 20 yıl önce taciz ettiğini iddia eden E. Jean Carroll'a, Trump'tan yanıt geldi. Trump'ın, "Tüm saygımla söylüyorum. İlk olarak, kendisi tipim değil. İkincisi, öyle bir şey asla gerçekleşmedi. Tamam, mı?" dediği belirtildi.
Trump, daha önce taciz iddialarını defalarca yalanlamış ve Carroll ile daha önce hiç görüşmediğini dile getirmişti.
- Abd
Trump'tan, skandal cinsel taciz savunması: Benim tipim değil
Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Son dakika! ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı
70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler