Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Trump'tan taciz iddiasına yanıt: Tipim değil
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DHA DIŞ- Trump'tan taciz iddiasına yanıt: Tipim değil

3 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump tarafından taciz edildiğini iddia eden E. Jean Carroll'a Trump'tan 'tipim değil' yanıtı geldi.

DHA DIŞ- Trump'tan taciz iddiasına yanıt: Tipim değil, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump tarafından taciz edildiğini iddia eden E. Jean Carroll'a Trump'tan 'tipim değil' yanıtı geldi.
Geçtiğimiz Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 20 yıl önce taciz ettiğini iddia eden E. Jean Carroll'a, Trump'tan yanıt geldi. Trump'ın, "Tüm saygımla söylüyorum. İlk olarak, kendisi tipim değil. İkincisi, öyle bir şey asla gerçekleşmedi. Tamam, mı?" dediği belirtildi. 
Trump, daha önce taciz iddialarını defalarca yalanlamış ve Carroll ile daha önce hiç görüşmediğini dile getirmişti.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:58 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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