Dha Dış - Trump'tan Yeni Yıl Mesajı
1 saat önce
Dha DIŞ - Trump'tan yeni yıl mesajıABD (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.
Dha DIŞ - Trump
'tan yeni yıl mesajı ABD
(DHA
) - ABD Başkanı Donald Trump
, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. 2018 yılı tarihi başarıların yılı oldu başlıklı videoda Trump, yönetimi döneminde başarılı bir ekonomik seyir izlediğini örneklerle anlattı, siyasi hamlelerini dile getirdi. Videonun sonunda ise yeni yılın herkese mutluluklar getirmesini dilediğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:43 Kaynak: DHA
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