Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Trump, 'Ulusal Acil Durum İlanı'nı İmzaladı; Sander's Fotoğrafı Paylaştı

Dha Dış - Trump, 'Ulusal Acil Durum İlanı'nı İmzaladı; Sander's Fotoğrafı Paylaştı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, 'ulusal acil durum ilanı' kararını imzaladı.

Dha Dış - Trump, 'Ulusal Acil Durum İlanı'nı İmzaladı; Sander's Fotoğrafı Paylaştı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, 'ulusal acil durum ilanı' kararını imzaladı.

Trump,  Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuya  ilişkin bilgi verdikten sonra ülkede ulusal acil durum ilan ettiği Başkanlık bildirgesini imzaladı.

Trump imzaladığı bildirgede, "ABD anayasasının bana vermiş olduğu  yetkiye dayanarak güney sınırlarındaki aciliyetten dolayı ulusal acil durum ilan  ediyorum." dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da attığı tweette Trump'ın fotoğrafını paylaşarak; Trump'ın acil durum ilanını imzaladığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trump'ın açıklaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:42 Kaynak: DHA

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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