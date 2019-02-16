Dha Dış - Trump, 'Ulusal Acil Durum İlanı'nı İmzaladı; Sander's Fotoğrafı Paylaştı
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, 'ulusal acil durum ilanı' kararını imzaladı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, 'ulusal acil durum ilanı' kararını imzaladı.
Trump, Beyaz Saray
'da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdikten sonra ülkede ulusal acil durum ilan ettiği Başkanlık bildirgesini imzaladı.
Trump imzaladığı bildirgede, "ABD anayasasının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak güney sınırlarındaki aciliyetten dolayı ulusal acil durum ilan ediyorum." dedi.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da attığı tweette Trump'ın fotoğrafını paylaşarak; Trump'ın acil durum ilanını imzaladığını açıkladı.
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Trump'ın açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:42 Kaynak: DHA
Trump, Bildirgeyi İmzalayıp ABD'de Ulusal Acil Durum İlan Etti
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