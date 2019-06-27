Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı
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DHA DIŞ – Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı

41 dakika önce

Tunus'ta art arda iki intihar saldırısı düzenlendi.

DHA DIŞ – Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı, System.String[]
Tunus'ta art arda iki intihar saldırısı düzenlendi. İlk saldırıda, 3 sivil ve 2 polis yaralanırken, terörle mücadele birimi binasına yapılan ikinci saldırıda ise 4 polis yaralandı.
İlk intihar saldırısı, Bab El Bhar bölgesindeki Charles de Gaulle caddesi üzerinde devriye gezen bir polis aracına düzenlendi. Saldırıda 3 sivil ve 2 polis yaralandı. Ardından gerçekleşen ikinci intihar saldırısı ise El Gorjani bölgesindeki terörle mücadele birimi binasına düzenlendi. Saldırıda, 4 polis yaralandı.

Görüntü Dökümü
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-İlk saldırının ardından sokaktan görüntüler

-İnsanların panik anları


- Tunus
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:15 Kaynak: DHA
Polis, Tunus, Güncel
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