Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 81 kişi kayıp
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DHA DIŞ- Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 81 kişi kayıp

1 saat önce

Tunus kara sularında göçmenleri taşıyan tekne battı.

DHA DIŞ- Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 81 kişi kayıp, System.String[]
Tunus kara sularında göçmenleri taşıyan tekne battı. 81 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Tunus kara sularında 86 göçmeni taşıyan tekne battı. 81 kişinin kayıp olduğu, Tunus Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Teknenin batmasının ardından 5 kişinin kurtarıldığı, teknedekilerin 7'sinin kadın olduğu duyuruldu.


- Tunus
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:45 Kaynak: DHA
Tunus, Güncel
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