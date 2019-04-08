Dha Dış – Tunus'ta Turist Otobüsü Devrildi: 5 Ölü 20 Yaralı
18 dakika önce
– Tunus'ta bir turist otobüsü devrilerek yol kenarından vadiye uçtu.
– Tunus
'ta bir turist
otobüsü devrilerek yol kenarından vadiye uçtu. Yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Yerel medya, Pazar günü Tunus'un Gabes kentindeki bir otoyolda seyir halinde olan, 28 kişiyi taşıyan bir turist otobüsünün devrildiğini ve yol kenarından vadiye uçtuğunu duyurdu. Yaşanan kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:55 Kaynak: DHA
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