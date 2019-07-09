DHA DIŞ - Tüp bebekler karıştı, başkasının bebeğini doğurdu

ABD'de özel bir tüp bebek merkezinde tedavi gördükten sonra ikiz bebek bekleyen Asyalı bir çift, doğumdan sonra bebeklerin başkasına ait olduğunu fark edince hayatlarının şokunu yaşadı.ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki CHA Tüp bebek merkezinde, IVF tedavisi görerek hamile kalan uzak doğu kökenli bir kadın, doğumdan sonra bebeklerin Asya kökenli olmadığını fark etti.BBC'nin haberine göre ikiz erkek bebeklerin çifte ait olmadığı daha sonra DNA testiyle kanıtlandı. Habere göre, tüp bebek merkezine dava açan çift, doktorun tedavi sırasında kendilerine erkek embriyosu kullanmadığını söylediği halde ultrasonda bebeklerin cinsiyetinin erkek olarak görüldüğü, daha sonra doktorun, tedavi gören çifte yapılan tarama sonuçlarının hatalı olduğunu söylediği iddia edildi.Tüp bebek merkezine dava açan çiftin, bebek sahibi olmak için yıllardır çabaladıkları ve 100 bin doların üzerinde para harcadıkları belirtildi. Çiftin avukatı BBC'ye yaptığı açıklamada, her ikisinin de tüp bebek merkezinin sorumsuz ve umursamaz davranışlarına maruz kaldığını söyledi.

- Yağcı